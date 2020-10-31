Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Поводом для продления инициативы стала необходимость ограничить социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции.

👍 Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Продление программы льготной ипотеки позволит выдать еще порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей, из которых 152 тыс. кредитов на сумму 303 млрд рублей может быть выдано до конца года.

👍 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады октября составила около 4,37% годовых после 4,33% за первую декаду октября, следует из данных Банка России. Максимальная ставка по вкладам выросла впервые с июля текущего года.

👍 В январе следующего года в Москве и Подмосковье заработает единая билетная система. Об этом объявили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Одно из ключевых направлений сотрудничества Москвы и области — развитие московских центральных диаметров, которые являются, по сути, наземным метро и связывают столицу с областью.

👍 Молодым семьям станет проще оформить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Теперь все документы, необходимые для получения господдержки, можно будет подавать не только лично, но и дистанционно, с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍