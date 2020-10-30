🔹 Государство в ближайшие годы будет вынуждено искать дополнительные источники доходов бюджета на фоне стагнирующей экономики. Об этом заявили экономисты ведущих университетов. Государство планирует экономить и откладывать инвестиционные расходы на будущее. Одновременно снизятся инвестиционные (в том числе инфраструктурные) расходы бюджета, что вызовет «цепную реакцию сокращения частных вложений», отмечает экономический факультет МГУ. Рост бюджетных инвестиций в основной капитал замедлится: если в 2021 году их объем вырастет на 9,7% по сравнению с 2020 годом, то в 2022-м — только на 3,9%, а в 2023 году — на 1,4%.

🔹 Собинбанк реорганизован в форме присоединения к Генбанку и прекратил деятельность в качестве самостоятельного юридического лица. Об этом уведомил Центробанк, уточнив, что соответствующая информация была внесена в ЕГРЮЛ 28 октября. На сайте Собинбанка сообщается, что после слияния двух банков под общим брендом Генбанка договоры банковского счета и банковского вклада (депозита) продолжат действовать.

🔹 Финансовый супермаркет Банки.ру во вторник, 3 ноября, проведет бесплатный вебинар на тему «Доллар против рубля: что будет с российской валютой к концу 2020 года?». Участие в вебинаре для слушателей бесплатное, но количество мест ограниченно.

🔹 Открыть брокерский счет оказалось довольно просто, а вот выбирать инструменты для инвестирования — гораздо сложнее. В третьем выпуске подкаста «Это к деньгам» ведущие ищут инвестиционные идеи, а автор telegram-канала bitkogan профессор ВШЭ Евгений Коган помогает им определить свой инвестиционный профиль.

