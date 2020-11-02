Налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам первого типа пока не планируется отменять, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на Международном биржевом форуме. Однако Минфин с Центробанком могут вернуться к обсуждению этого вопроса через год.

«Я думаю, что мы сейчас пока не будем делать ничего плохого со счетами первого типа, подождем», — отметил Моисеев. Он подчеркнул, что ИИС первого типа изначально не планировалось вводить навсегда.

«Но пока мы с Сергеем Анатольевичем (Швецовым, первым зампредом ЦБ. — Прим. Банки.ру) даже договорились о количестве инвесторов в штуках, когда мы начнем думать о том, чтобы их (налоговые льготы по ИИС первого типа. — Прим. Банки.ру) отменять. Но пока до этого количества еще далеко. Через один год, я думаю, мы до этой цифры дойдем», — добавил замминистра. Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов говорил, что реформировать ИИС первого типа не будут, пока инвесторы не откроют 6 млн таких счетов. Недавно их число превысило 3 млн.



Напомним, существует два типа налоговых льгот по ИИС: вычет на внесенную за год сумму (тип А) и освобождение от уплаты НДФЛ с прибыли (тип Б). В конце октября ЦБ предложил создать третий тип индивидуального инвестиционного счета — рассчитанный на инвестиции сроком от десяти лет и без ограничений по сумме.