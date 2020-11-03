Российские операторы связи снизили тарифы на услуги связи до комфортного уровня по принципу «в роуминге, как дома»: тарифы на услуги связи приближены к стоимости тарифов в домашнем регионе, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Совместная работа по реализации мероприятий «дорожной карты» по отмене роуминга на территории Союзного государства, а также плана мероприятий совместных действий по выявлению и пресечению «фрода» (мошенничества) на сетях электросвязи России и Республики Беларусь позволили перейти к завершающему этапу и снизить тарифы с 1 ноября 2020 года», — пояснил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.



Напомним, 7 декабря 2018 года состоялся российско-белорусский круглый стол по вопросам тарифообразования на услуги связи в роуминге, в рамках которого был выработан подход к определению понятия «отмена роуминга». Стороны также определили план мероприятий, в соответствии с которым подготовлен проект «дорожной карты» по вопросу отмены международного роуминга в Союзном государстве, содержащий конкретные мероприятия и сроки их реализации. Документ был подписан министрами связи двух стран в декабре 2019 года.



«Снижение стоимости услуг связи в Белоруссии позволит протестировать механизмы взаимодействия с белорусскими операторами при пропуске роумингового трафика», — отметила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.