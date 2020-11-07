Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Минтруд предлагает увеличить ежемесячную выплату на детей трех — семи лет для ряда семей, чей среднедушевой доход с учетом ежемесячной выплаты на детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. В Минтруде сообщали, что размер пособия в 2020 году составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тыс. рублей.

👍 Российские банки в сентябре выдали ипотеку на рекордные 503,6 млрд рублей, достигнув исторического максимума за период с 2009 года по количеству и объему предоставленных кредитов.

👍 Минтруд сообщил о ежегодном повышении размера маткапитала в будущем. Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован, в дальнейшем планируется его ежегодное повышение. Исходя из прогнозного уровня инфляции, в 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля — на второго.

👍 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады октября составила около 4,42% годовых после примерно 4,37% за вторую декаду прошлого месяца. Ставка выросла по итогам второй декады подряд.

👍 В Москве со 2 ноября стартовал эксперимент по предоставлению 50-процентной скидки на проезд в метро по двум линиям в определенные часы утром для снижения нагрузки в час пик. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Пилотный проект продлится до 2 июля 2021 года.

👍 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о налоговом вычете за фитнес. Документ предусматривает, что предлагаемый социальный налоговый вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период в совокупности с другими соответствующими социальными налоговыми вычетами, установленными Налоговым кодексом РФ.

Специально для тех, кто устал от информационного негатива и отрицательных эмоций, мы отмечаем хорошие новости значком 👍

