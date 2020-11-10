СберБанк в октябре привлек от Банка России 420 млрд рублей. На эти данные в отчетности кредитной организации по РСБУ на 1 ноября обратили внимание в РБК , указав, что это 67,7% объема средств, которые регулятор предоставил игрокам в прошлом месяце по операциям «длинного» РЕПО, — таким образом, «Сбер» стал крупнейшим заемщиком Центробанка.

РБК также отмечает, что это гораздо больше, чем банк занимал у регулятора на пике первой волны коронавируса: например, в марте он нарастил обязательства по этому счету на 100 млрд рублей, а в апреле — еще на 173 млрд, снизив долг до нуля в последующие месяцы. В «Сбере» отказались от комментариев.

Крупнейший игрок, скорее всего, был активным участником сделок РЕПО с ЦБ — привлечения средств от регулятора под залог ценных бумаг, говорят опрошенные РБК эксперты. В октябре Банк России проводил для сектора два аукциона РЕПО «антикризисного» формата — на месяц и на год. Тогда банки впервые воспользовались правом занять средства на 28 дней, выбрав 600 млрд рублей. Еще 20 млрд кредитные организации заняли на аукционе годового РЕПО.

Выраженной потребности в дополнительной ликвидности у СберБанка нет, отмечает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Несмотря на разнонаправленную динамику клиентских средств в октябре — сокращение остатков на счетах физлиц и рост на счетах юрлиц, — динамика ресурсной базы [Сбербанка] с начала года положительна и органична».

СберБанк сократил чистую прибыль января — октября по РСБУ на 13,3% до 641,1 млрд рублей За октябрь банк получил чистую прибыль в размере 81,6 млрд рублей.

Основная причина роста заимствований «Сбера» у ЦБ — участие банка в аукционах Минфина по размещению госдолга, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Александр Проклов. В III квартале и начале IV квартала Минфин активно наращивал заимствования через облигации федерального займа для покрытия дефицита бюджета. Ведомство планирует привлечь за октябрь — декабрь на рынке 2 трлн рублей: всего за пять аукционных дней октября и ноября ему это почти удалось — Минфин уже разместил бумаг на 1,93 трлн рублей. В общей сложности с начала года были выпущены ОФЗ на 4,77 трлн рублей. Банк России отмечал повышенный интерес крупных банков к таким сделкам. Например, в сентябре доля участия системно значимых организаций в аукционах Минфина выросла до 82,9%, а доля инвесторов-нерезидентов резко сократилась до 7,6%.

ОФЗ, пришедшие на баланс, СберБанк использовал в качестве обеспечения по сделкам РЕПО с ЦБ, говорит аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. По его оценкам, остатки по счету, на котором отражаются вложения банка в долговые бумаги Российской Федерации, за месяц выросли на 69,9%, или 829 млрд рублей, а объем вложений СберБанка в ОФЗ достиг 2 трлн рублей. В октябре объем привлеченных средств Федерального казначейства (временно свободные бюджетные средства Минфин размещает на банковских депозитах) в СберБанке сократился на 421,8 млрд рублей, подсчитал аналитик. «Это почти тот же объем, что банк привлек от ЦБ: по существу, произошло замещение денег Минфина деньгами Банка России», — замечает Осадчий.

Беликов считает участие СберБанка в сделках РЕПО с ЦБ оправданным с точки зрения рыночной конъюнктуры. По его словам, раз банк увеличил портфель бумаг, пригодных в качестве залога, «логично его задействовать». «У СберБанка сейчас адекватная процентная маржа, позволяющая увеличить долю платных пассивов без ущерба эффективности, поэтому зафиксировать некоторую длинную часть ресурсной базы по определенной аукционом ставке лучше, чем не фиксировать», — поясняет аналитик.



В октябре Сбербанк выплатил своим акционерам рекордные для российского рынка дивиденды — 422,4 млрд рублей. Половина этой суммы — 211,2 млрд — поступит в бюджет России. Хотя сумма вознаграждения акционеров совпадает с той, что СберБанк занял на аукционах РЕПО, его сделки с ЦБ с выплатами не связаны. «Дивиденды [перечисляются] из нераспределенной прибыли, не из заимствований. Тут все-таки довольно четкая грань. Если бы выплата дивидендов угрожала ликвидности и требовала дополнительных привлечений, то ее бы не делали», — говорит Беликов.