Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Российские банки за десять месяцев текущего года выдали более 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 3,2—3,3 трлн рублей — больше, чем за весь прошлый год. Такая предварительная оценка приводится в исследовании «ДОМ.РФ» и Frank RG с уточнением, что в общей сложности рост ипотечного кредитования в январе — октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 30% в количественном и 45% в денежном выражении.

👍 Молодежью в России смогут официально считаться граждане с 14 до 35 лет, имеющие гражданство РФ, постоянное место жительства в России или проживающие за рубежом. Это будет установлено в первом в истории законе «О молодежной политике в РФ». В отзыве на законопроект Кабмин указал на необходимость включения в основные направления молодежной политики формирование и развитие экологического мышления, уважения к труду, социальной активности, творческого мышления, стремления к познанию и саморазвитию и другие.

👍 Налоговые каникулы для бизнеса продлеваются. О подписании соответствующего постановления сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года. Речь идет о тех, кто работает в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах. Льготы получит и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок.

👍Оплата через Систему быстрых платежей станет доступнее, объявил Банк России. С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 года. К указанному времени кредитные организации также обязаны будут настроить проведение других типов операций в СБП.