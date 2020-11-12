«Тинькофф» не ведет переговоров по объединению с другими компаниями после срыва сделки с «Яндексом», сообщил журналистам председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз.

«Такое не предвидится сейчас, и нет таких разговоров. Так что я бы сказал нет», — ответил он на вопрос о возможности подобного объединения или продажи Тинькофф Банка другим IT-компаниям.

«Партнерство складывается. Мы партнеры с «Яндексом» во многих областях и будем продолжать это делать, равно как мы вступаем в партнерские отношения с кучей разных онлайн-компаний и не только онлайн», — отметил глава «Тинькофф». Он добавил, что у банка также есть партнерские отношения с Avito, AliExpress, Mail.ru и «Озоном».



Напомним, в конце сентября этого года «Яндекс» и «Тинькофф» объявили, что ведутся переговоры о продаже банка IT-компании. Сделка оценивалась в 5,48 млрд долларов. Однако в середине октября стороны сообщили об отказе от сделки.