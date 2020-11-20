🔹 Российские кредитные организации заработали в октябре около 170 млрд рублей, что на 15% ниже результата сентября, но выше среднемесячной прибыли в последние девять месяцев, сообщает Центробанк. Влияние эффекта переоценки валютных остатков и ценных бумаг в октябре было незначительным. С начала года прибыль сектора составила 1,3 трлн рублей.



🔹 Минэкономразвития предложило выдавать иностранцам вид на жительство в обмен на инвестиции, следует из разработанного ведомством законопроекта. Чтобы получить ВНЖ, нужно будет либо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей (можно владеть и иностранной организацией, но тогда нужно сделать инвестицию в 50 млн рублей), либо проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудоустроить 25 человек, либо открыть ИП, вложив 10 млн рублей и приняв на работу десять россиян, либо владеть три года до обращения за ВНЖ ОФЗ или недвижимостью на 30 млн рублей.

🔹 Соотношение среднего размера пенсий по старости и средней зарплаты снизится с 34% в 2018 году до 27% к 2050 году, говорится в исследовании ученых из Института социального анализа и прогнозирования (ИСАП) РАНХиГС. Они разработали комплекс мер по увеличению пенсий до 40% от уровня средней зарплаты и двукратному сокращению (до 6—8%) доли лиц с пенсией ниже прожиточного минимума: в первую группу мер — «Меры за рамками пенсионной системы» — входит увеличение доходной базы пенсионной системы за счет роста заработных плат, легализации теневой занятости, обеления конвертных зарплат и снижения неравенства в уровне заработков.

🔹 Ведущие инвестшоу Банки.ру «Это к деньгам» решили не выбирать конкретные ценные бумаги, а «купить рынок целиком». Вместе с директором по стратегии компании «Финам» Ярославом Кабаковым они разбираются, что такое биржевые фонды и в какие из них можно инвестировать, если у тебя нет 6 млн рублей.