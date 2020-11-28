Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.



👍 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады ноября составила около 4,54% годовых после примерно 4,42% за первую декаду, следует из материалов Банка России. Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций.

👍 Рубль недооценен по фундаментальным показателям, у него есть потенциал для укрепления к концу года. Об этом говорится в ежегодном материале швейцарского банка Credit Suisse. При этом, по данным аналитиков, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные (пусть и не масштабные) интервенции ЦБ на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе.

👍 На российском фондовом рынке в III квартале 2020 года продолжился бум розничных инвесторов, констатирует Банк России: брокеры за отчетный период получили 1,6 млн новых клиентов — физических лиц, что стало рекордным квартальным ростом. При этом большую часть клиентов по-прежнему привлекают банки с брокерской лицензией. Число индивидуальных инвестиционных счетов превысило 2,9 млн, из них 525 тыс. было открыто только за III квартал.



👍 Мурманская и Псковская области, республики Алтай и Тыва, а также Ненецкий автономный округ в 2020 году полностью решили проблему долгостроев и обманутых дольщиков. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В целом за 2019—2020 годы Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства принял решение по 461 долгострою, добавил вице-премьер.