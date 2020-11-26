🔹 Нормативы Банка России в октябре 2020 года нарушали десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора. Восемь из них находятся в процессе финансового оздоровления. На 1 ноября 2020 года в России было зарегистрировано 372 банка (249 — с универсальной лицензией и 123 — с базовой лицензией).



🔹 Банки запускают акции к «Черной пятнице» и сезону распродаж. Большинство программ традиционно связаны с повышенными скидками и кешбэком у партнеров, однако в этом году банки особое внимание уделили предложениям для предпринимателей. Банки.ру изучил акции крупнейших кредитных организаций.

🔹 Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Аферисты представляются сотрудниками бюро кредитных историй, которые якобы обнаружили попытку взять заем на чужой паспорт, рассказали в Объединенном кредитном бюро. Цели аферистов широкие — начиная от простой верификации телефонного номера или адреса электронной почты и заканчивая попытками узнать персональные данные и «продать» кредитные истории или иные услуги, обычно незаконного характера.

🔹 «ДОМ.РФ» выделит 300 млн рублей на пилотную программу льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал гендиректор госкорпорации Виталий Мутко. Деньги на программу выделят из прибыли компании, а кредиты будет выдавать Банк ДОМ.РФ. По словам Мутко, пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре. Планируется, что он продлится до 1 июля 2021 года. Программой смогут воспользоваться заемщики не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.