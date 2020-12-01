Последний месяц для перехода пенсионеров на «Мир»

Процесс перевода пенсионеров на национальную платежную карту неоднократно продлевался. Однако с 1 января 2021 года все банки обязаны будут зачислять пенсию или социальные выплаты от Пенсионного фонда России только на карты «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. То есть у пенсионеров остался месяц на то, чтобы открыть карту «Мир» и сообщить ее реквизиты в Пенсионный фонд. На карты других платежных систем пенсии зачисляться не будут. Разумеется, если Банк России снова не продлит сроки перехода.

Электронные трудовые книжки: последний месяц на раздумья

До конца текущего года работающим россиянам нужно определиться с переходом на электронные трудовые книжки. Достаточно подать работодателю письменное заявление в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о ее сохранении на бумаге. Те, кто выбрал электронный вариант, получат бумажную трудовую на руки. В любом случае ее стоит сохранить, поскольку она является источником сведений о стаже до 2020 года; пока предусматривается, что в электронной версии сведения фиксируются только начиная с 2020 года.

Если выбрать бумажную трудовую, работодатель будет продолжать вносить туда сведения параллельно с электронной книжкой. Для работников, которые не подадут заявление до 31 декабря, работодатель продолжит вести трудовую на бумаге. У тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, выбора уже не будет: у них книжка будет только в электронной версии.

Нотариусы станут доступнее онлайн



С 29 декабря вступают в силу поправки в закон «О цифровом нотариате». Теперь нотариусы смогут дистанционно свидетельствовать языковые переводы, принимать в депозит безналичные средства, выдавать выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и передавать электронные документы физическим и юридическим лицам и т. д.

В онлайн-режиме станут доступны сложные сделки с участием нескольких инвесторов, в том числе по операциям с недвижимостью. Обратиться за услугами нотариуса можно будет через портал госуслуг, личный кабинет или веб-сервис единой информационной системы нотариата. Кроме того, нотариусы смогут проверять личность заявителя через Единую биометрическую систему.

Последний месяц скидки на оплату госпошлин через портал госуслуг



Сейчас при оплате госпошлины через портал госуслуг граждане могут получить скидку в 30%. Так, если лично подать заявление на оформление загранпаспорта нового образца в МФЦ или МВД, за документ нужно заплатить 5 тыс. рублей, через сайт госуслуг — 3,5 тыс. рублей. С 1 января 2021 года эта скидка действовать перестанет.