🔹 В ноябре объем наличных на руках у граждан и бизнеса снизился на 41,9 млрд рублей, следует из данных Банка России. В последний раз изъятие денег из обращения наблюдалось в январе, а начиная с кризисного марта оборот наличных рос повышенными темпами: только в марте — апреле на руки населения и бизнеса поступило свыше 1,2 трлн рублей. Всего с начала года объем наличных в обращении увеличился на 21% и превысил 12,8 трлн рублей на 1 октября.

🔹 ЦБ разработал законопроект, по которому финансовые организации, выступающие в роли агентов, будут обязаны предоставлять клиентам достоверную информацию об условиях и последствиях заключения договора, а также сопутствующих рисках. Так регулятор пытается активизировать борьбу с мисселингом. Проект разослан ряду участников рынка и может быть принят Госдумой в I квартале 2021 года, сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

🔹 Ключевыми страхами россиян в 2020 году стали опасения роста социальной несправедливости (70%), снижения доходов (68%) и недоступности привычных товаров в связи с их дороговизной (67%). Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Наименьшие опасения у россиян вызывают возможные беспорядки внутри страны (33%), разгул преступности (33%) и обострение конфликтов между Россией и другими странами (27%).

🔹 Банки.ру планирует в декабре провести финансовый квиз. «Интеллектуальная битва» состоится в онлайн-формате, открыта предварительная регистрация . Мы в компании большие фанаты интеллектуальных викторин. Период пандемии и самоизоляции показал, что играть онлайн может быть не менее интересно, чем живьем.

