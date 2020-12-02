Введение цифрового рубля не дает существенных преимуществ по сравнению с имеющимися формами платежей и расчетов. Таково мнение почти половины опрошенных кредитных организаций, сообщили в Ассоциации банков России, где 2 декабря на совместном заседании пяти комитетов состоялось обсуждение доклада ЦБ для общественных консультаций «Цифровой рубль» с участием первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, зампредов Алексея Заботкина и Михаила Алексеева.

В ходе мероприятия президент ассоциации «Россия» Георгий Лунтовский поделился результатами проведенного организацией экспресс-опроса, в котором участвовали 17 представителей различных групп банков. На банки, принявшие участие в опросе, приходится 59,5% совокупных активов банковской системы, что, как подчеркивают в ассоциации, свидетельствует о его высокой репрезентативности.

Так, 47,1% респондентов полагают, что введение цифрового рубля не дает существенных преимуществ по сравнению с имеющимися формами платежей и расчетов. Преобладающее большинство кредитных организаций (64,7%) высказались в пользу модели D, согласно которой Банк России открывает и ведет кошельки банков и финансовых посредников, а они открывают и ведут кошельки клиентов и осуществляют по ним расчеты.

​Глава ВТБ рассказал о претензиях банков к концепции цифрового рубля Он подчеркнул, что никогда не выступал против цифрового рубля в качестве централизованной государственной валюты.

Лунтовский обозначил три ключевых вопроса для дальнейшей дискуссии: есть ли необходимость введения цифрового рубля в настоящее время и чем она определяется, обеспечит ли введение цифрового рубля значительные преимущества относительно существующих форм платежей и расчетов, а также какие из предложенных Банком России моделей реализации цифрового рубля могут повысить эффективность платежей и расчетов, способствовать конкуренции и инновациям.

В свою очередь Ольга Скоробогатова отметила, что, как показывает обратная связь от участников рынка, тема цифрового рубля важна и есть необходимость в совместной реализации этого проекта. Кроме того, у всех задействованных сторон есть желание понять, как это сделать мягко, поэтапно, с использованием уже выстроенной рыночной инфраструктуры.

Как рассказала первый зампред ЦБ, в I квартале следующего года планируется сформировать концепцию цифрового рубля, в которой будут прописаны модели и схемы бизнес-процессов. В концепцию могут войти одна или две базовые модели, которые будут обсуждаться с экспертами более подробно. Регулятор планирует создать соответствующую экспертную группу и привлечь в нее в том числе представителей банковского сообщества.

Председатель комитета Ассоциации банков России по финансовым технологиям Олег Машталяр отметил, что небольшие региональные банки беспокоятся о возможном сокращении ресурсной базы, а также о дополнительной финансовой нагрузке при подключении к платформе цифрового рубля Банка России. Их интересует, сможет ли регулятор взять на себя большую часть затрат на развертывание системы и обеспечить простую процедуру подключения.

«Сбер» предлагает наделить свойствами цифровых рублей безналичные деньги По мнению зампреда правления СберБанка Анатолия Попова, построение модели цифрового рубля на децентрализованной системе с использованием блокчейна повысит скорость трансакций в сотни раз и поможет предотвратить информационные сбои.

Представители СберБанка подняли вопрос о том, где концентрируется физическая ликвидность при реализации той или иной модели цифрового рубля — в банках или у регулятора, а также обратили внимание на вопросы обеспечения безопасности системы. В качестве альтернативного решения они предложили модель Е, основанную на токенизации действующих безналичных рублей.



По словам Лунтовского, на уровне комитетов ассоциации «Россия» продолжится углубленный диалог о плюсах и минусах цифрового рубля, итогом которого станут предложения регулятору.