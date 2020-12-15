ООО «Национальная страховая группа «Росэнерго» вводит в заблуждение потребителей: сайт компании работает, несмотря на то что у нее отозваны страховые лицензии. На это обратили внимание в Банке России, уточнив также, что должностные лица страховщика препятствуют работе его временной администрации.

Как отмечает пресс-служба регулятора, временная администрация НСГ «Росэнерго», назначенная в связи с приостановлением действия лицензий страховщика 30 ноября этого года (несколькими днями позже лицензии компании были отозваны), в период с 30 ноября по настоящее время «выполняет свои функции в условиях воспрепятствования деятельности со стороны должностных лиц страховой организации, которые не передали материальные ценности, бухгалтерскую и иную документацию, в том числе договоры страхования и бланки строгой отчетности, не предоставили доступ к базам данных».

Должностные лица страховой организации также не передали данные (документы), подтверждающие наличие трудовых отношений с сотрудниками и страховыми агентами, что делает невозможным осуществление с ними расчетов, предусмотренных законодательством РФ.

Кроме того, временной администрации не предоставлен доступ к сайту страховой компании (https://nsg-rosenergo.ru). В настоящее время сайт продолжает функционировать, дезинформируя клиентов компании, подчеркивают в ЦБ.

Уточним, что на момент публикации настоящего материала на главной странице сайта страховщика есть информация об отзыве его лицензий, при этом на других страницах (например, на странице с перечислением действующих лицензий) информация не обновлена.



«Временная администрация направила информацию о противоправных деяниях в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — сообщают в Центробанке.

