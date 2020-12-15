🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады декабря составила около 4,46% годовых, увеличившись с 4,44% за третью декаду прошлого месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.

🔹 Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ожидает, что рубль продолжит укрепляться в этом году и текущие уровни нацвалюты — «это не предел». По его словам, фундаментально при цене на нефть 40–50 долларов и дефиците бюджета в 3,5–4% все определяется только движением по счету капитала. За последний месяц наблюдается «большой приток иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, на рынок облигаций и акций в России», указал он.

🔹 Шесть российских банков вошли в мировой топ-150 кредитных организаций по обороту дебетовых карт за 2019 год, говорится в исследовании Nilson Report. Общие обороты по дебетовым картам в РФ, учтенные в исследовании, за год выросли на 15% — до 245,9 млрд долларов. По оборотам дебетовых карт первые десять мест в исследовании заняли шесть банков из КНР, три — из США и один — из Великобритании.

🔹 Большинство россиян (84%) планируют лично поздравить родных и друзей с наступающим 2021 годом, и лишь 8% респондентов сделают это после того, как в стране нормализуется эпидемиологическая обстановка. Среди других способов передать новогодние подарки россияне выделили курьерские службы (3%), почтовые сервисы (3%) и экспресс-доставку с помощью такси (2%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Rambler Group.

