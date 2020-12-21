Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря. Федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, и доложить о результатах работы в правительство, отмечается в сообщении на сайте Кабмина.

Один из блоков поручений касается различных выплат и мер социальной поддержки. Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Задание дано трем министерствам: Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду. Эту работу они должны выполнить до 25 декабря.

Минтруду и Пенсионному фонду России предстоит к 11 января отчитаться правительству об осуществлении президентских выплат в 5 тыс. рублей семьям с детьми, не достигшими восьми лет. 18 декабря Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели более чем 73,5 млрд рублей. На совещании с вице-премьерами он поручил оперативно довести деньги до получателей.

Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объеме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идет о четырех регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях.

Часть поручений касается помощи больным коронавирусом. Те, кто лечится дома, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами. Главам регионов поручено принять для этого необходимые меры. Минздрав до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью медикаментов для таких больных во всех регионах.

Министерству просвещения, Минтруду, Минфину и МЭР до 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате. Срок выполнения этого поручения — 15 февраля 2021 года.



Еще один пункт поручений премьера касается малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. МЭР, Минфину и Федеральной налоговой службе предстоит оценить их финансовое состояние. При выявлении негативных сценариев развития ситуации они должны оперативно докладывать об этом в правительство, при необходимости — с проектами соответствующих нормативных правовых актов.

