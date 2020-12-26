



Что бы ни происходило сейчас в России и мире, в жизни всегда есть место хорошим новостям. Вспоминаем позитивные информационные поводы этой недели.

👍 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады декабря составила около 4,49% годовых, повысившись с 4,46% за первую декаду текущего месяца, следует из данных на сайте Банка России. Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций.

👍 Российская экономика в 2020 году прошла нижнюю точку спада лучше, чем ожидалось, в настоящее время идет процесс постепенного восстановления, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Президент РФ Владимир Путин также отметил, что власти России сумели в период пандемии не допустить критического спада экономики и защитили граждан.

👍 Транспортные карты и карты для школьников могут быть выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

👍 Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении расширение перечня целей предоставления ипотечного кредита, который можно будет погасить за счет средств государственной поддержки. В частности, законопроектом в список предлагается включить строительство на территории РФ объекта индивидуального жилищного строительства; приобретение по договору купли-продажи на территории РФ у юридического или физического лица объекта ИЖС, строительство которого не завершено; приобретение на территории РФ доли (долей) в праве общей собственности на жилое помещение или земельный участок, предоставленный для ИЖС.