Общая сумма ассигнований на борьбу с пандемией COVID-19, преодоление связанных с ней экономических трудностей и помощь населению превысила сейчас в мире 13 трлн долларов. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в среду японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов.

Эта сумма, по информации издания, учитывает и только что согласованный в конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии почти на 900 млрд долларов.



Принятие все новых программ стимулирования экономики приводит к разбуханию государственного долга у ведущих стран мира, отмечает Nikkei. По подсчетам экспертов, в 2021 году он достигнет 125% их совокупного ВВП.

