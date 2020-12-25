Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% после июля 2021 года может быть продлена в некоторых регионах страны. Об этом в пятницу сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы понимаем, что программу надо продлевать, но в каком виде, детали доработаем. Может быть, в каких-то регионах, где не хватает сегодня возможностей [по строительству нового жилья], продлить», — отметил Хуснуллин.

По его словам, на возможность продления льготной программы ипотечного кредитования влияет множество факторов, в том числе уровень доходов населения. «Если рост доходов населения будет падать, будем принимать более серьезные меры», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что ипотека тоже повлияла на рост цен, в основном в Москве, где у населения больше средств для покупки жилья. Кроме того, после снижения Банком России ключевой ставки некоторые граждане инвестировали в покупку жилья деньги, которые до этого держали на вкладах.

Ранее глава СберБанка Герман Греф предложил не продлевать программу субсидирования ипотеки в России после 1 июля 2021 года при условии отсутствия потрясений в экономике. При этом Греф назвал данную программу одним из самых удачных шагов правительства РФ.

