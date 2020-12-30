Рост ВВП России в 2021 году составит 2,7%, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков ведущих финансовых организаций и институтов. Увеличение валового продукта на 3,5—3,7% прогнозируют в ВТБ, «Сбере», Россельхозбанке и АКРА. Точками роста станут восстановление в сфере платных услуг и транспорта, оживление в строительстве, розничной торговле и ориентированных на экспорт секторах, считают в «ВТБ Капитал». В Россельхозбанке к положительным факторам отнесли реализацию нацпроектов и структурные преобразования, включая реформу институтов развития.

Если жесткие ограничительные меры в мире и России продлятся максимум два месяца, рост более чем на 3,5% реален, отметил замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. На показателе в 3—3,2% сошлись аналитики «Эксперт РА», FinExpertiza, ЕАБР и «Хоум Кредита». Массовая вакцинация поспособствует перезапуску мировых экономик и притоку инвестиций, увеличив глобальное потребление углеводородов, по поставкам которого Россия — один из лидеров, пояснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Сохранение стимулирующей денежно-кредитной политики в стране также поддержит восстановление сфер потребления и инвестиций, отметил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Соколов. Он прогнозирует экономический рост в пределах 2,8%. По словам старшего управляющего директора НКР Александра Проклова, выход глобальной экономики из кризиса и возобновление туристических и торговых потоков ускорит ВВП на 2,5—2,7%. В банке «Зенит» оценивают увеличение валового продукта в 2,1% по итогам 2021-го. Рост экономики составит 2—2,5%, оценил аналитик ЮниКредит Банка Ариэл Черный.

Аналитики: демографический спад замедлит темпы прироста ВВП в следующем году Минэкономразвития ожидает, что экономика увеличится на 3,3%. ЦБ прогнозирует прирост ВВП в диапазоне 3—4%.

Основным фактором неопределенности остается дальнейший ход пандемии, подчеркнул главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. Если ограничительные меры затянутся до конца 2021 года, то темпы восстановления экономического роста окажутся сдержанными и составят около 2%, считает он. При аналогичном развитии событий ВВП увеличится не более чем на 1%, оценил Куликов. Причиной повышенной неопределенности также станет политика новой администрации США и усиление санкционной активности, уверен Соколов. Еще один фактор риска для экономики — в высоком уровне долговой нагрузки в мире и преждевременном сворачивании стимулирующих мер ведущими центробанками.

За счет эффекта низкой базы вероятность спада в экономике второй год подряд довольно низка: для этого понадобится возврат к ситуации II квартала 2020 года, что сейчас маловероятно, подчеркнул Ариэл Черный. А вот околонулевой рост ВВП, как он считает, вполне вероятен при реализации пессимистичного прогноза.