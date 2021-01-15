Директором филиала «Росбанк Авто», созданного в ходе присоединения Русфинанс Банка к Росбанку, назначена Наталья Русова. Об этом сообщили в Росбанке.

Росбанк в пятницу объявил, что создал филиал «Росбанк Авто» в ходе присоединения дочернего Русфинанс Банка, специализирующегося на автокредитовании. Реорганизацию планируется завершить в I квартале 2021 года. После присоединения «дочки» Росбанк станет правопреемником по всем правам и обязательствам Русфинанс Банка, при этом формат и условия обслуживания клиентов останутся прежними.

«Решение о присоединении принято с учетом успешного опыта интеграции ипотечного бизнеса и создания единых центров экспертизы в группе. Изменения позволят вывести сервис для клиентов Русфинанс Банка на новый уровень, повысить эффективность розничного и корпоративного бизнеса за счет большей синергии и расширить возможности для перекрестных продаж. Формирование новой вертикали для автокредитования является плановым этапом стратегии трансформации группы «Росбанк», — говорится в релизе.

Росбанк создаст филиал на базе Русфинанс Банка для выдачи автокредитов Объем экономии может составить от сотен миллионов до 1 млрд рублей.

«Клиентам филиала «Росбанк Авто» будет доступен весь спектр финансовых продуктов и услуг Росбанка. «Автолюбители смогут получить дополнительные скидки на автокредит при переводе заработной платы на счета Росбанка или оформить банковские карты с опцией кешбэка на специальных условиях, а автодилеры и автомобильные бренды-производители смогут воспользоваться расширенными продуктами и услугами для юридических лиц», — обещают в Росбанке. Также сообщается, что клиентам будут доступны маркетплейс для дистанционного бронирования и покупки автомобилей за наличные или в кредит, возможность онлайн-оформления заявки на автокредит и страховых продуктов, выбор предложений от партнеров по техническому обслуживанию, удаленная оценка стоимости транспортного средства и других опции.

План объединения банков предусматривает, что команда Русфинанс Банка будет интегрирована в Росбанк в существующем виде, следует из релиза последнего. Там указано, что назначенная 12 января директором филиала «Росбанк Авто» Наталья Русова ранее занимала позицию коммерческого директора Русфинанс Банка.



Наталья Русова в 2006 году окончила Самарский государственный университет по специальности «финансовый менеджмент». К команде Русфинанс Банка присоединилась в 2008 году в качестве руководителя отдела по работе с федеральными партнерами. В 2014 году возглавила управление продаж департамента автокредитования, с 2015-го — департамент автокредитования, а с июня 2019 года была назначена на должность коммерческого директора Русфинанс Банка.