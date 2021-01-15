🔹 Возможность с помощью денежно-кредитной политики обеспечивать высокие темпы экономического роста находится под большим вопросом, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Гайдаровском форуме. Она заявила, что использование инструментов нетрадиционной денежно-кредитной политики стало бы авантюрой для России и может стать авантюрой для мира. Набиуллина также назвала регулирование экосистем ключевой задачей на ближайшее время.



🔹 Число банкротств физлиц в 2020 году возросло более чем на 70%, свидетельствуют данные «Федресурса». В то же время количество корпоративных банкротств в кризисный год снизилось почти на 20%. Но это ненадолго: по итогам 2021 года их число может увеличиться на 20—30%, считают опрошенные Банки.ру аналитики.

🔹 В России в конце прошлого года выросло число атак со стороны злоумышленников на средства пенсионеров, для борьбы с этим банки вынуждены ужесточать свои антифрод-системы, что иногда приводит к блокировке даже легальных операций. Так, в соцсетях стали появляться истории, в которых родственники пенсионеров рассказывают о том, как банки отказывают пожилым людям в обслуживании. Сотрудники кредитных организаций объясняют блокировку ростом мошенничества.

🔹 Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Проект содержит поправки к закону «О защите конкуренции»: в нем может появиться дополнительная глава о допустимом участии государства в капитале финансовых компаний. Запрет на покупки касается РФ и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — ЦБ и компаний или банков с госучастием.