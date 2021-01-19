



🔹 ЦБ рассматривает возможность развития института информаторов, следует из информационного доклада «Направления защиты прав потребителей финуслуг». Предполагается, что сотрудники финансовых организаций будут сообщать о нарушениях своими работодателями прав потребителей. Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке.

🔹 Риск санкций в отношении России останется высоким при администрации президента США Джозефа Байдена, считают в международном рейтинговом агентстве Fitch. В агентстве также уточнили, что не ожидают неминуемого введения значительных экономических санкций, поскольку избранный президент Байден решает неотложные проблемы, связанные с пандемией коронавируса и внутриполитическими разногласиями. Его администрации также потребуется время для разработки более широкой политики в отношении России, добавили в Fitch.



🔹 В этом году россиян ждет рост расходов на услуги связи — они могут подорожать примерно на 15%, говорят аналитики агентства Content Review. Как они считают, меньше всего пострадают базовые услуги, включая голосовые звонки и Интернет на тарифах нижней ценовой категории. А в сегменте тарифов средней и высокой категории (500—900 рублей) подорожание будет более ощутимым. Также в 2021 году предсказывают рост цен на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных, раздачу Интернета другим устройствам для тарифов с безлимитным Интернетом и международного роуминга.

🔹 Минэкономразвития прогнозирует рост количества заявлений о признании компаний несостоятельными из-за отмены моратория на банкротство. В ведомстве уверены, что мораторий позволил снять излишнее напряжение и способствовал стабильности функционирования бизнеса в сложной ситуации. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, с введением моратория число случаев признания компаний несостоятельными за 2020 год снизилось на 20% и составило менее 10 тыс.