🔹 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января не изменилась по сравнению с первой декадой, оставшись на уровне около 4,49% годовых. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.



🔹 Операторы связи попросили главу Минцифры Максута Шадаева выделить деньги на возобновление передачи ведомству данных о передвижении граждан, заболевших коронавирусом или контактировавших с ними. Возобновление передачи данных в систему мониторинга «связано с дополнительными издержками», поскольку для этого потребуется привлечь на постоянной основе сотрудников и выделить ресурсы внутренних систем для обработки информации.

🔹 Затраты банков на проект внедрения цифрового рубля могут составить десятки миллиардов рублей, считают участники финансового рынка. Как сообщили в Банке России, о стоимости реализации проекта говорить рано, а что касается комиссий банков, обслуживать клиентов, взаимодействовать с ними, вести счета и проводить операции по кошелькам по поручению клиентов будут именно банки и финансовые посредники.

🔹 Вашингтонский Институт международных финансов (IIF) улучшил прогноз по экономике России. Его эксперты пересмотрели оценки падения ВВП в 2020 году с минус 4,8% до 3,6%, следует из доклада организации. Так, в 2021 году IIF ожидает более энергичный рост, чем все остальные ведущие финансово-экономические организации: прогнозируется ускорение экономики до 3,9%. Фактически это означает так называемое V-образное восстановление.