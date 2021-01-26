🔹 Участники финансового рынка просят ЦБ разрешить продавать неквалифицированным инвесторам простые структурные продукты, причем с защитой капитала — без ограничений. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила соответствующее письмо в Банк России. В нем НАУФОР предлагает использовать механизм тестирования и предоставлять инвесторам полную и достоверную информацию о финансовом инструменте и связанных с ним рисках.

🔹 Федеральная налоговая служба включилась в контроль стоимости социально значимых продуктов. Налоговики начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Налоговые органы могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне значатся мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

🔹 Свою деятельность в 2020 году прекратили 1,54 млн юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств, то есть примерно пятая часть действующих бизнесов в России. Это стало рекордом за последние шесть лет, следует из статистики ФНС. Наиболее частой причиной ликвидации было решение о прекращении деятельности (его приняли 670 тыс. индивидуальных предпринимателей), в 19 тыс. случаев бизнес был упразднен из-за смерти бизнесмена, 9 тыс. прекратили существование в связи с аннулированием документа, подтверждающего право предпринимателя проживать в России, а 1,3 тыс. ИП обанкротились.

🔹 Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к росту цен на некоторые услуги в России, в список больше всего подорожавших услуг вошли уборка, ремонт и строительство, вызов «мастера на час» и установка бытовой техники. Таковы данные исследования сервиса объявлений «Авито». Услуги по уборке помещений за год подорожали на 50%, это стало абсолютным максимумом среди всей сферы услуг. Одна из причин — опережающий рост спроса (плюс 65%) по сравнению с ростом предложения (плюс 35%).

