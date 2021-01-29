Показатели российского потребительского рынка по итогам 2020 года продемонстрировали отрицательную динамику на фоне карантинных ограничений, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в очередном выпуске комментария «Картина деловой активности» , который накануне опубликовало Минэкономразвития РФ.

Так, оборот розничной торговли в 2020 году сократился на 4,1%. В декабре снижение показателя ускорилось до 3,6% в годовом выражении с 3,1% месяцем ранее. Спрос на продовольственные товары упал на 4,5% год к году (на 4,3% в ноябре), на непродовольственные товары — на 2,6% (на 1,7% в годовом выражении в ноябре).

В частности, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в декабре возобновилось снижение продаж новых легковых автомобилей (минус 2,1% в годовом выражении) после трех месяцев уверенного роста. В целом за год снижение автомобильного рынка составило 9,1%.

Объем платных услуг населению по итогам года сократился на 17,3%. Несмотря на постепенное улучшение во второй половине года, показатель остается существенно ниже уровней 2019 года (минус 12,5% год к году в декабре после минус 13,8% в ноябре). Сокращение оборота общественного питания за 2020 год составило 20,7%. В декабре падение ускорилось до 20,9% год к году с 16,4% в ноябре.

При этом в МЭР констатируют, что ситуация в ключевых несырьевых отраслях экономики в 2020 году оставалась устойчивой. Так, выпуск обрабатывающей промышленности в 2020 году вырос на 0,3%, объем строительных работ — на 0,1%. Объем выпуска в сельском хозяйстве за январь — ноябрь увеличился на 1,5% год к году.

Росстат пересмотрел данные по динамике промпроизводства в 2019—​2020 годах В частности, данные за 2019 год уточнялись на основании поступившей годовой отчетности респондентов о производстве и отгрузке продукции.

Вместе с тем существенное снижение в 2020 году наблюдалось в добыче полезных ископаемых и связанном с ней транспортном комплексе в условиях действия ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам года добыча полезных ископаемых, как уже сообщалось, сократилась на 7% (в декабре снижение выпуска ускорилось до 8,5% год к году с 7,5%, уточняют в МЭР). Грузооборот транспорта снизился на 4,9%.



Также в МЭР указывают, что в 2020 году рынок труда отреагировал на ухудшение экономической ситуации увеличением безработицы, и ссылаются на Росстат, который также накануне представил данные по безработице, а также по динамике доходов россиян.