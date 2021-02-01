Ассоциация банков России (АБР) подготовила рекомендации для кредитных организаций по внедрению ESG — принципов экологической, социальной и управленческой ответственности, пишет «Коммерсант» . В документе отмечается, что распоряжение правительства от 18 ноября 2020 года № 3024-р поручает госкорпорации «ВЭБ.РФ» методическое обеспечение «инвестиционной деятельности в сфере устойчивого развития и привлечения внебюджетных средств, актуализации критериев, требований к верификации проектов, подходов к оценке воздействия на окружающую среду и климат, информационного сопровождения и взаимодействия с международными финансовыми организациями. Также в документе приводятся рекомендации по выбору ESG-стратегии, управлению ESG-рисками и формированию отчетности.

Согласно докладу ВЭБа, в мае этого года планируется запуск государственного стимулирования зеленых финансов, а на июль намечен старт полнофункциональной Национальной системы зеленых финансов. Какими будут стимулирующие меры для внедрения ESG-банкинга, пока неизвестно.

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По словам руководителя управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка Дмитрия Средина, эти рекомендации помогут большинству российских банков определиться с собственной стратегией ESG. Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Юлия Катасонова уточнила, что хотя ESG-банкинг только проходит этап становления, банки уже сейчас могут показать приверженность этим принципам через выпуск зеленых облигаций и выдачу зеленых кредитов. Как рассказал первый зампредседателя СберБанка Александр Ведяхин, в 2020 году на фоне пандемии ESG-тренд усилился. Сам «Сбер» уже сейчас стимулирует клиентов к экологически ответственному поведению через условия кредитования. По мнению директора по продажам БКС Банка Владимира Пахомова, необходимость внедрения комплексов мер ESG неоспорима для крупных банков, зачастую влияющих на развитие отраслей экономики.