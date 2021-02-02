В банках «Майский» и «Прохладный» из Кабардино-Балкарии, чьи лицензии были отозваны 9 октября 2020 года, обнаружены признаки вывода активов, свидетельствует информация Банка России.

«Временными администрациями по управлению банком «Майский» и банком «Прохладный» установлены факты осуществления бывшим руководством и собственниками кредитных организаций операций, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, осуществления сделок уступки прав требования (цессии) и реализации имущества по заниженной стоимости», — сообщает во вторник пресс-служба ЦБ.

Информация о финансовых операциях должностных лиц кредитных организаций с признаками уголовно наказуемых деяний направлена регулятором в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России.



Напомним, в отношении банка «Майский» в конце ноября прошлого года была введена процедура принудительной ликвидации, а в отношении «Прохладного» подано заявление о банкротстве. Активы последнего недостаточны для покрытия всех обязательств: согласно данным, которые представил в декабре 2020 года Центробанк, «дыра» в капитале «Прохладного» составляет более 102 млн рублей.