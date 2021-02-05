🔹 В мобильном приложении МВД, которое позволяет экстренно вызвать полицию, появится сервис для борьбы с мошенническими звонками «Антимошенник». На внедрение модуля МВД потратит 63 млн рублей. Ведомство объявило тендер на доработку мобильного приложения — исполнитель должен интегрировать в приложение модуль «Антимошенник». Победителя конкурса МВД выберет 1 марта.

🔹 В России может быть законодательно введен новый вид «кредитов» — ссуда на судебные расходы. При этом кавычки со словом обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги. Расходы банку или любому, кто выделит деньги, компенсирует ответчик на судебном процессе, если проиграет дело. Законопроект о судебном финансировании, подготовленный группой экспертов, изучает комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

🔹 Минфин планирует к декабрю подготовить законопроект о добровольных пенсионных взносах. Исходя из описания документа, он похож на гарантированный пенсионный план (ГПП). В пенсионной системе ГПП должен стать стандартизированным планом в рамках НПО, предполагающим налоговые стимулы как для его участников, так и для работодателей. Также ранее рассматривался вариант софинансирования взносов граждан со стороны государства на начальных этапах.

🔹 Стартовал второй сезон подкаста Банки.ру «Это к деньгам» . На этот раз ведущие инвестшоу решили более системно подойти к поиску инвестиционных идей и посвящать каждый эпизод какой-либо отрасли. В первом выпуске аналитик «БКС ир инвестиций» Егор Дахтлер рассказывает о перспективах банковского сектора и анализирует его основных игроков.

