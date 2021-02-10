🔹 Банк России на предстоящем заседании совета директоров в пятницу, 12 февраля, решит сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, уверены опрошенные Банки.ру аналитики. Повысить ставку сейчас опасно, а снизить — не позволяет инфляция. В пользу сохранения ставки на текущем уровне говорит высокая неопределенность по темпам восстановления российской и мировой экономики в 2021 году.

🔹 Рубль ослаб по итогам января — чуть более заметно к евро и корзине ключевых валют, чем к доллару, свидетельствуют данные сводки Банка России. Средний номинальный курс доллара в январе текущего года составил 74,22 рубля (на конец месяца — 76,25 рубля). Средний номинальный курс евро в январе 2021-го — 90,5 рубля (на конец месяца — 92,3 рубля).



🔹 Больше половины российских банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц в 2020 году, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА». Значительная часть кредитных организаций испытывают сокращение традиционных источников фондирования. По итогам года медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций снизилась на 197 базисных пунктов, рентабельность валовых активов — на 43 б. п. относительно 2019 года. 16,3% банков завершили год с убытком.

🔹 В сервисе «Авито» обнаружена новая уязвимость. Используя технологию подмены номера телефона, мошенники могли получить доступ к аккаунту пользователя при продаже товаров через «Авито Доставку» и вывести деньги. Проблему в системе идентификации клиентов сервиса обнаружил пользователь Pikabu.