Доля «Ивановых», у которых есть брокерский счет онлайн, составила 10%, и еще 23% планируют его открыть. Об этом свидетельствуют данные традиционного исследования СберБанка «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит подразделение SberCIB Investment Research.

Напомним, центральный «персонаж» таких исследований — условный Иванов выступает в качестве типичного представителя российского среднего класса.

«Доля Ивановых, у которых есть брокерский счет онлайн, составила 10%. Это хорошо коррелирует с данными Московской биржи, согласно которым открыто 8,8 млн индивидуальных брокерских счетов (эквивалент 10% экономически активного населения). При этом еще 23% опрошенных отметили, что планируют открыть брокерский счет», — говорится в материале.

Доходы банков от брокерских услуг выросли в 1,5—3 раза за год Интерес к вложениям в ценные бумаги у населения увеличивается на фоне снижения ставок по депозитам, роста финансовой грамотности и диджитализации брокерского бизнеса.

Из него следует, что последний опрос в рамках исследования проводился в декабре 2020 года. Уточним, что сейчас, согласно данным Московской биржи, россиян с брокерским счетом уже больше — 9,4 млн, за январь их количество увеличилось на 626 тыс. человек.

В ходе опроса исследовательского подразделения «Сбера» респонденты выделили факторы, которые влияют на выбор брокера для открытия инвестиционного онлайн-счета: это в первую очередь привлекательный уровень комиссий и удобство совершения сделок. За ними следуют такие факторы, как широкий выбор ценных бумаг и доступ к аналитической поддержке.



По данным SberCIB Investment Research, более половины (54%) респондентов, которые уже имеют брокерский счет или планируют открыть его, намерены продолжить инвестировать на фондовом рынке в ближайшие 12 месяцев, и лишь 17% не собираются продолжать инвестиции. Среди тех, кто планирует продолжить инвестировать, 37% в качестве основной причины называют слишком низкие ставки по депозитам, 18% отмечают, что стало удобнее пользоваться онлайн-платформами, и еще 18% ожидают высокой доходности от фондового рынка.

Накануне глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, в то время как объем банковских депозитов составляет 35 трлн.