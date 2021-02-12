Дезинфляционные риски перестали преобладать на горизонте 2021 года: действие проинфляционных факторов может оказаться более продолжительным и выраженным в условиях более быстрого восстановления спроса, а также произошедшего ранее роста инфляционных ожиданий и сопутствующих вторичных эффектов. Об этом говорится в комментарии по ключевой ставке, которая решением совета директоров регулятора была сохранена в пятницу на уровне 4,25% годовых.

ЦБ в рамках среднесрочного прогноза , опубликованного по итогам совета директоров, повысил свои ожидания по инфляции на 2021 год до 3,7—4,2% с уровня 3,5—4%.

Как поясняется, повышательное давление на цены могут оказывать временно сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, а также дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса. Проинфляционные риски создает динамика внутренних цен на отдельные продовольственные товары под влиянием факторов со стороны предложения и конъюнктуры соответствующих мировых рынков.

Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях. Также в условиях более быстрого, чем ожидалось ранее, восстановления мировой экономики и, соответственно, исчерпания необходимости проведения беспрецедентно стимулирующей политики в развитых экономиках возможно более раннее начало нормализации денежно-кредитной политики в этих странах. Это может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках.

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год В ЦБ отмечают, что инфляция складывается выше его прогноза.

Дезинфляционные риски для базового сценария в основном связаны с более слабым восстановлением спроса в России и в мире. Замедлить восстановление экономической активности могут, в частности, распространение новых штаммов коронавируса и более низкие темпы вакцинации, а также ужесточение ограничительных мер. Сдерживающее влияние на динамику инфляции могут также оказать устойчивые изменения в предпочтениях и поведении населения, в том числе возможное устойчивое повышение склонности к сбережению; более медленное восстановление доходов населения. В свою очередь открытие границ по мере снятия ограничительных мер может восстановить потребление зарубежных услуг, а также ослабить ограничения со стороны предложения на рынке труда через приток иностранной рабочей силы.

Сохраняется неопределенность относительно долгосрочных структурных последствий пандемии коронавируса для российской и мировой экономики, в частности масштаба снижения потенциала российской экономики. Значимое влияние на потенциал глобального роста также могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых противоречий. Масштаб отклонения российской экономики от потенциала, в частности в потребительском секторе экономики, является определяющим фактором для среднесрочной динамики инфляции.

«На среднесрочную динамику инфляции значимо влияет бюджетная политика. В базовом сценарии Банк России исходит из параметров федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации, отраженных в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также заявленных сроков завершения антикризисных мер правительства и Банка России», — отмечается в комментарии.



Центробанк оставил ключевую ставку без изменений Опрошенные Банки.ру аналитики также ожидали, что ключевая ставка останется без изменений.



«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — указывает регулятор.