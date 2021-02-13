🔸 С 1 марта техосмотр автомобиля будут фиксировать на фото, чтобы исключить возможность покупки диагностической карты без проверки авто. Однако не исключено, что введение обязательной фотофиксации могут вновь отложить. О подробностях реформы читайте в рубрике FinTok.



🔸 Регистрируя онлайн право собственности на недвижимость, можно не только облегчить себе жизнь, но и сэкономить. О том, как работает электронная регистрация права собственности, разберемся в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Российские компании заплатили держателям своих акций за девять месяцев 2020 года 1,6 трлн рублей. О том, на какие выплаты можно претендовать в 2021-м и как определить, какие акции принесут самый большой доход, узнаем из сериала Банки.ру «В поисках дивидендов. Часть 1».



🔸 Дебетовые карты с кешбэком до 10% за оплату бензина: идеал существует, но очень дорог. Все карты имеют свои плюсы и минусы. Разберем топ-5 таких карт, а потом попробуем выбрать из них лучшую в «Разборе Банки.ру».



🔸 Ведущие инвестшоу «Это к деньгам» продолжают охоту за инвестиционными идеями. На этот раз в центре внимания — нефтегазовый сектор, о потенциале которого рассказывает начальник управления анализа рынков «Открытия Брокер» Антон Затолокин. Также в подкасте появилась новая рубрика — самые известные финансовые «пузыри». Начинают ведущие с истории «Компании Южных морей», на акциях которой Исаак Ньютон потерял целое состояние.