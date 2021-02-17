



🔹 Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители яиц и мяса птицы предлагают пересмотреть условия договоров и повысить закупочные цены на величину до 10%, пишут СМИ, ссылаясь на источник на розничном рынке. По его словам, изготовители представили такое обоснование повышений, с которым торговые сети согласны. Когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ретейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени.

🔹 Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что можно было бы обсудить введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. Такую позицию он обозначил на встрече с лидерами парламентских фракций. По словам Путина, у этой инициативы «есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решить».

🔹 В последние два года с корпоративным мошенничеством столкнулись более половины (55%) работающих в России и странах СНГ компаний. Таковы данные опроса Deloitte Forensic. Наиболее подвержен этому риску крупный бизнес: 73% жертв мошенников представляли компании с численностью персонала более 1 тыс. человек. Самой популярной мошеннической схемой эксперты назвали сговор сотрудников пострадавшей компании с ее контрагентами.

🔹 Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества с жильем. Среди них продажа квартиры с участием лиц, которые в дальнейшем могут оспорить сделку через суд. По словам юристов, к ним относятся не только граждане с частичной или полной недееспособностью, но и пенсионеры, несовершеннолетние, а также бывшие супруги, с которыми продавцы «забыли» разделить имущество.

