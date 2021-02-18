Временно исполнять обязанности председателя Фонда социального страхования РФ будет Алексей Поликашин. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте Кабмина.

«Решение связано с переходом главы ФСС Андрея Кигима на работу в Пенсионный фонд России. 12 февраля Михаил Мишустин утвердил его в должности председателя правления ПФР», — говорится в релизе.

Алексей Поликашин ранее занимал должность заместителя председателя Фонда социального страхования.



Перед официальным назначением Кигима главой Пенсионного фонда газета «Известия» со ссылкой на свои источники написала, что ПФР будет объединен с ФСС и новую структуру с высокой долей вероятности может возглавить замминистра труда Алексей Скляр.