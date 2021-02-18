Арбитражный суд Москвы принял решение о принудительной ликвидации Международного Коммерческого Банка. О судебном решении от 3 февраля этого года сообщается в сегодняшнем релизе Центробанка, который одновременно объявил о прекращении деятельности временной администрации кредитной организации.

Ликвидатором утверждено Агентство по страхованию вкладов. На сайте АСВ эта информация была опубликована на выходных.

«По результатам проведенного временной администрацией обследования признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации не установлено», — отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.



Лицензия у банка была отозвана 13 ноября 2020 года. «Более 70% кредитного портфеля Международного Коммерческого Банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности. Международный Коммерческий Банк занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», — отмечалось в соответствующем сообщении регулятора.