Московская страховая компания «Проминстрах» отказалась от лицензии на добровольное личное страхование, следует из уведомления на сайте Центробанка .

«Банк России приказом от 25 февраля 2021 года… отозвал лицензию… на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, ООО «Проминстрах» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3438). Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его принятия», — говорится в сообщении.



Напомним, что ранее в феврале компания сдала свою лицензию на ОСАГО, предварительно передав портфель другому страховщику, а в январе 2020-го «Проминстрах» отказался от лицензий на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров и на осуществление перестрахования.