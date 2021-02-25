Первые заявки на кредиты под 3% на поддержку занятости и восстановление бизнеса российские банки начнут принимать с 9 марта. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

Как стало известно ранее, правительство по поручению президента РФ Владимира Путина запускает новую льготную программу кредитования под 3%, направленную на дальнейшее поддержание занятости и восстановление бизнеса (программа «ФОТ 3.0»). В четверг, 25 февраля, на заседании Кабинета министров было рассмотрено распоряжение о выделении 7,8 млрд рублей из резервного фонда.

Кабмин планирует выделить на новую программу поддержки бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году Правительство продолжит поддерживать бизнес из наиболее пострадавших отраслей.

Первые заявки на кредиты по этой ставке банки начнут принимать с 9 марта, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

Как пояснил глава МЭР, данные контрольно-кассовой техники показывают, что обороты по сектору МСП за полтора месяца 2021 года на 99% восстановились до уровня начала 2020 года. Вместе с тем пока не все отрасли смогли вернуться к докризисным показателям, констатировал он. Поэтому запускается новая программа поддержки.

По словам Решетникова, новым механизмом могут воспользоваться участники программы «ФОТ 2.0», работающие в отраслях, которые еще не восстановились: в сфере общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий и туризма. «Это те компании, которые важно поддержать именно сейчас», — подчеркнул он.

«Срок кредита составит один год, конечная ставка для бизнеса — всего 3%, при этом государство со своей стороны дотирует банкам 6%. 75% от суммы основного долга и процентов покрывается поручительством «ВЭБ.РФ», что существенно расширит доступ предпринимателей к кредитованию», — изложил министр основные условия программы. В первые шесть месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. В течение последующих шести месяцев кредит необходимо гасить равными долями ежемесячно плюс выплачивать проценты.

Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что ставка льготного кредита составит 3%.

Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из минимального размера оплаты труда (12 792 рубля) на каждого работника в расчете на 12 месяцев.

Доступ к программе, как и в случае с «ФОТ 2.0», получат микро- и малые предприятия по основному или дополнительному кодам ОКВЭД, средние и крупные предприятия — только по основному.

«Заявки на участие в программе бизнес сможет подавать с 9 марта по 1 июля», — указал глава Минэкономразвития.

По оценкам министерства, воспользоваться механизмом смогут 75 тыс. предприятий, где заняты 1,5 млн человек.



«Эта программа будет реализовываться наряду с уже адаптированными системными мерами, в частности программой кредитования под 7% под инвестиционные цели и оборотные средства, которая действует в рамках нацпроекта МСП», — уточнил Решетников.