Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми, положения которого направлены на реализацию задач, поставленных в послании президента РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон предусматривает, что женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, будет с 1 июля 2021 года выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие.

Пособие составит 50% от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на эту выплату будут иметь женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель, если они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ.

Ежемесячное пособие будет назначаться Пенсионным фондом России. Оно будет выплачиваться:

за период начиная с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности — в случае обращения женщины за указанным пособием в течение 30 дней со дня постановки на учет в медорганизации;

за период начиная с месяца обращения за назначением указанного пособия, но не ранее наступления шести недель беременности, до месяца родов или прерывания беременности — в случае обращения женщины за указанным пособием по истечении 30 дней со дня постановки на учет в медицинской организации.

Перечень документов, необходимых для назначения пособия, и формы заявлений о его назначении установит правительство.

Кроме того, законом вводится с 1 июля 2021 года новый вид выплат — ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Его размер составит 50% от прожиточного минимума для детей в субъекте РФ.

Право на пособие будет у неполных семей, если размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. Единственным родителем, имеющим право получить пособие, признается родитель ребенка, который указан в его свидетельстве о рождении, при условии что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

Если в семье несколько детей в возрасте от восьми до 16 лет, пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

Выплаты будут осуществляться со дня достижения ребенком восьми лет, если обращение за назначением указанного пособия последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня достижения ребенком такого возраста, но не ранее чем с 1 июля 2021 года. В остальных случаях пособие выплачивается со дня обращения.



Еще один пункт — пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком младше восьми лет. С 1 сентября 2021 года оно будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка.

Позже в среду агентство ТАСС сообщило об одобрении закона Советом Федерации.

