Средние зарплаты осужденных составляют 20—24 тыс. рублей, а в отдельных случаях доходят до 220 тыс. рублей, рассказали «Известиям » в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Правозащитники и представители бизнес-сообщества назвали такие суммы фантастическими. Бизнес проявляет все больший интерес к идее использования труда осужденных к принудительным работам. Предприниматели даже готовы к увеличению на своих предприятиях количества мест для проживания заключенных. Сейчас в 11 регионах на объектах организаций уже создано 715 мест для них, сообщили в пресс-бюро ФСИН РФ.

Средняя зарплата осужденных к принудительным работам, отбывающих наказание на объектах организаций, в разы выше зарплат осужденных к лишению свободы. Например, в Новгородской области она составляет 24 тыс. рублей, в Приморском крае — 20 тыс. рублей. А в ряде случаев даже превышает среднюю зарплату по региону, указали в ведомстве. Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область), подчеркнули во ФСИН.

Труд заключенных в бизнес-компаниях начали использовать в 2020 году, когда появилась возможность создания исправительных центров на базе объектов организаций. Администрация исправительного центра следит за безопасностью на таких объектах, при этом заключенные сами добираются до работы и обратно, поскольку принудительные работы не предусматривают изоляцию от общества.

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На сегодняшний день в 76 субъектах РФ создано 117 исправительных центров для отбывания принудительных работ с возможностью размещения там 8,7 тыс. человек, рассказали во ФСИН. В исправительных учреждениях содержится 180 тыс. человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Само ведомство считает перспективным привлекать осужденных к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твердых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

Как сообщил директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, одними из первых привлекать заключенных начали аграрии, работать со ФСИН они начали с 2020 года. Оплата труда заключенных происходит по договоренности ведомства с привлекающей их компанией. В условиях дефицита мигрантов труд заключенных может быть подспорьем, считает Глушков. Заключенные в СИЗО и колониях, которые работают в хозотрядах, в среднем получают от 3 тыс. до 5—7 тыс. рублей в месяц, в любом случае чаще всего их доход не превышает одного МРОТ, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, трехзначные цифры могут быть, только если ФСИН считает зарплаты не за месяц, а, например, за год или это единичные эпизоды, возможно, такие зарплаты имеет и кто-то из «своих».

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