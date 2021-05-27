Рост цен на некоторые товары в России, в том числе на стройматериалы, носит временный характер, он прекратится по мере возвращения экономики к равновесию. Об этом, как сообщает «Парламентская газета », заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на совместном заседании комитетов по финрынку, бюджету и экономической политике по рассмотрению годового отчета ЦБ.

По его словам, хотя инфляция ускорилась, говорить о гиперинфляции не следует. При этом Заботкин согласился, что по отдельным товарам, действительно, наблюдается значительный рост цен, в том числе по некоторым видам стройматериалов они выросли «на десятки процентов».

В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост цен на стройматериалы уже сказался на ценах на жилье.

Как сообщалось ранее, средневзвешенная цена предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы (в старых границах) достигла рекордного показателя в 405,8 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за год практически на четверть (24,4%). При этом общая площадь предложения составила 1,86 млн кв. м и обновила минимальное значение за последние пять с половиной лет (прим. Банки.ру).