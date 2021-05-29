🔸 Пенсия еще не скоро? Если так размышлять, то на заслуженном отдыхе можно оказаться ни с чем. В том, как государство мешает нам стать обеспеченными пенсионерами и что можно предпринять, разбираемся в рубрике «Обучение инвестициям».

🔸 Облигации, недвижимость или вклады — о том, что лучше подходит для пенсионного портфеля, читайте во второй части сериала Банки.ру «Доход круглый год».



🔸 Взять в долг у банка можно двумя способами: оформить кредит или кредитную карту. В обоих случаях вы получите деньги на определенных условиях — и там и там есть свои нюансы, которые нужно знать. О том, какие именно, читайте в рубрике #оденьгахпросто.

🔸 Вы открыли брокерский счет, внесли деньги, купили акции, и — о чудо! — в первый же день портфель вырос на 1%. Хорошее начало, но радоваться рано. О том, как считать доходность инвестиций, рассказываем здесь.



🔸 Страхователи возлагают большие надежды на открытие российского рынка для филиалов иностранных страховщиков во втором полугодии 2021 года. О том, каких перемен ждем, узнаем в рубрике «Обучение инвестициям».

🔸 Стоимость полиса — один из главных аргументов в пользу его покупки. Полис с франшизой — это возможность сэкономить до 30%. О том, когда стоит разделить убытки со страховщиком, разбираемся в рубрике Fintok.

🔸 Стартовал третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Ведь в нем на кон поставлены реальные деньги. Ведущие инвестшоу начинают борьбу за звание лучшего инвестора. И это первый сезон, в котором можете принять участие и вы. О том, как это сделать, читайте здесь.



🔸 Вклад уже не тот, что прежде? Не устраивает доходность? Тогда самое время сравнить варианты размещения личного капитала в рост. Почему депозит не может быть единственным инвестиционным инструментом, делимся в рубрике «Обучение инвестициям».



🔸 Лучший объект инвестиций — это мы сами. Знания не подвержены инфляции, недоступны мошенникам и открывают дорогу к другим благам. Но знания тоже стоят денег. Знания о том, где эти деньги взять, собрали здесь.