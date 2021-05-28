Приобретение золота в физической форме за счет средств Фонда национального благосостояния не планируется, сообщает Минфин России.

Ведомство напоминает, что постановлением правительства РФ от 19 января 2008 года № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния» в редакции постановления от 21 мая 2021 года № 765 созданы правовые основания для диверсификации ликвидных активов ФНБ (средств, размещенных на банковских счетах в Банке России) за счет золота в обезличенной форме. Ранее ликвидные активы ФНБ размещались только на валютных счетах в Центробанке.



«Сделки по покупке и продаже золота планируется осуществлять только с Банком России в безналичной форме по учетным ценам, устанавливаемым Банком России исходя из значений фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла на соответствующую дату. Все операции с золотом, входящим в состав активов ФНБ, будут отражаться на открытом в Банке России «металлическом» счете. Приобретение за счет средств ФНБ золота в физической форме не планируется», — разъяснил Минфин.