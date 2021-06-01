Банк России прорабатывает вопрос маркировки нелегальных финансовых компаний в интернет-поисковиках, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова на пресс-конференции.

По словам Швецова, такая маркировка может появиться уже осенью. Также ЦБ начал публиковать список компаний, ведущих нелегальную деятельность на финансовом рынке. Мера нацелена на защиту интересов потребителей и предупреждение их о рисках, связанных с подобными компаниями.

«Эти списки будут использоваться поисковиками для маркирования той информации, которую они выдают. У нас сегодня уже есть маркировка по легальным участникам финансового рынка; будет маркировка, и мы такие переговоры ведем с поисковиками, нелегальных участников финансового рынка — что, конечно, для потребителя будет просто. Он не обязательно на сайте ЦБ, но в поисковике получает информацию», — прокомментировал Швецов.

ЦБ опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности В списке сейчас 370 компаний с признаками финансовой пирамиды, 950 нелегальных кредиторов и 500 организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе нелегального форекс-дилера.

Сейчас Центробанк ведет переговоры с поисковиками и надеется, что маркировка появится этой осенью. Регулятор допускает возможность подачи к нему исков, связанных с деловой репутацией компаний, однако больших рисков не видит, добавил первый зампред ЦБ.

Как сообщалось, Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности ЦБ принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также с иностранными регуляторами для применения иных мер. Перечень компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке, можно найти на сайте ЦБ.