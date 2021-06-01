Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,2% и составил 3 766,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,09%, до отметки 1 614,92 пункта.

Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 3,37%, СберБанка — на 0,06%, «Газпрома» — на 1,33%, «Норильского никеля» — на 1,26%, Мосбиржи — на 0,15%.

Российский рынок акций во вторник заметно подрастает, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, сказывается мощнейшая сырьевая поддержка. «Индекс Мосбиржи поднимается к 3 768 пунктам и обновляет максимумы, новой целью тут может выступать область 3 770/3 775 пунктов. Индекс РТС вырос к 1 615 пунктам и способен оставаться в диапазоне 1 610—1 630 пунктов», — комментирует эксперт.

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Баррель Brent уже пробил 71 доллар и может целиться выше, хотя уже сейчас нефть выглядит перекупленной, считает Бодрова.



«Сырьевой рынок детально отрабатывает весь поток хороших новостей. Утром баррель Brent дорожал на фоне положительных оценок ОПЕК+ потенциального возвращения Ирана к экспортным поставкам, теперь рост опирается на рекомендации ОПЕК+ по сохранению плана повышения сырьевой добычи в июле», — поясняет она.