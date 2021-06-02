Банк России пояснил, что публикуемые списки компаний с признаками нелегальной деятельности, куда был также включен Interactive Brokers (крупный посредник, предоставлявший клиентам прямой выход на американские рынки), носят осведомительный характер. Об этом говорится в письме регулятора.

Банк России получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии ЦБ — в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб, пояснил регулятор.

«Если человек заключает договор с иностранной организацией, он лишает себя защиты, которую дает российское регулирование. Иностранные участники работают по правилам своей страны, и при возникновении проблем клиенту такой компании надо будет обращаться за защитой к тому регулятору, с лицензией которого она работает. Основная цель публикации списка — проинформировать граждан о возможных рисках взаимодействия с такими компаниями», — указал регулятор.

По закону «О рынке ценных бумаг» на территории РФ имеют право работать и предлагать финансовые услуги российским гражданам только компании, у которых есть лицензия Банка России или они внесены в реестры регулятора. Если иностранная компания не имеет лицензии Банка России, но рекламирует услуги на русском языке, имеет русскоязычную версию сайта, обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ, а также предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов, имеет доступные россиянам мобильные приложения и предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ — это является критерием для внесения компании в список.