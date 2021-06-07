Совкомбанк представил обновленный дизайн карты рассрочки «Халва» и запустил рекламную кампанию в формате мини-сериала «Почему женщины покупают» с участием Полины Гагариной, Ольги Бузовой и Виктории Исаковой.

«Теперь у карты «Халва» четыре разных цветовых решения: базовый белый цвет с черным логотипом, черный с металликом и акцентным розовым и трендовый градиент. Коллекция будет пополняться регулярно дизайнами, приуроченными к знаковым событиям, а также созданными в коллаборации с селебрити», — рассказали в кредитной организации.

Там пояснили, что аудитория карты стала значительно шире и разнообразнее. «Мы отходим от консервативного образа карты и рады, что новыми лицами рекламной кампании стали Полина Гагарина, Виктория Исакова и Ольга Бузова. В концепцию нашего нового позиционирования мы заложили разницу мнений и вкусов клиентов, которых объединяет «Халва», — прокомментировала управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова.



По данным Совкомбанка, картой «Халва» пользуются сейчас 7 млн его клиентов.