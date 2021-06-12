🔸 Практически все крупные банки сейчас предлагают обладателям пенсионных удостоверений специальные депозиты. По сравнению с обычными вкладами по ним устанавливают более высокую ставку. О трех лучших вкладах для пенсионеров узнаем из Разбора Банки.ру.



🔸 Кредиты дорожают, и товары тоже. В том, как принять решение, когда брать взаймы, а когда копить, разбираемся в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Встроенное страхование ассоциируется с галочкой при покупке билетов или товаров в Интернете: не отключишь ее — получишь полис. Но это уже давно не так. О том, как страховщики будут маскировать полисы, узнаем из публикации.



🔸 Собрали главные страшилки про биржу. И знаете что? Не бывает дыма без огня. Про десять мифов об инвестициях, которые не дают богатеть, рассказываем в рубрике «Обучение инвестициям».

🔸 Самозанятым дарят 10 тыс. рублей при регистрации. Разбираемся, как получить и использовать этот бонус и какие изменения произошли за последний год, в рубрике FinTok.



🔸 Осенью начнут действовать новые правила доступа неквалифицированных инвесторов к сложным инструментам. О том, как будут работать новые правила доступа к рисковым бумагам, читайте здесь.



🔸 Идет третий сезон «Это к деньгам» — самый азартный из вышедших. Участники инвестшоу подвели итоги второго раунда битвы портфелей и сделали следующие ходы. Инвестидеи комментирует главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

