Объем международных резервов РФ на 4 июня составил 605,2 млрд долларов против рекордных за всю историю 605,9 млрд на 28 мая текущего года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю показатель снизился на 0,7 млрд долларов.

Уменьшение резервов примерно на 0,1% за неделю произошло «под воздействием отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила», поясняется в комментарии ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



Напомним, что за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). За январь — май 2021 года международные резервы РФ увеличились примерно на 9,5 млрд долларов.